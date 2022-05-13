Убил мирного жителя. Суд над военным РФ Шишимариным пройдет в открытом режиме: названа дата 13 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин подозревается в убийстве мирного жителя в Сумской области (Фото:Кадр видео Volodymyr Zolkin/youtube.com)

Процесс над российским военным Вадимом Шишимариным, подозреваемым в убийстве мирного жителя, пройдет в открытом режиме.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Судья Сергей Агафонов объявил, что первое заседание по существу начнется 18 мая.

После этого, Шишимарина быстро вывели из зала суда.

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Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого будут судить за военное преступление в Украине. Ему вменяется в вину убийство безоружного велосипедиста в Сумской области.

По статье 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны») Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.



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