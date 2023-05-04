Более 10 миллиардов гривен. СБУ заявила об аресте «скрытых» активов Новинского

4 мая, 10:24
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Вадим Новинский (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Вадим Новинский (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

В четверг, 4 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что арестовала «скрытые» активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд грн.

«По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В ведомстве заявили, что их общая стоимость составляет более 10,5 млрд. грн.

В СБУ добавили, что в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

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Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

«Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в офшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов», — говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Напомним, что в апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Арест Вадим Новинский Активы

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