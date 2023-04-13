Суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Новинского на более чем 3,5 млрд грн 13 апреля, 11:37 Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

По материалами Службы безопасности Украины, суд арестовал имущество подсанкционного олигарха и экснардепа Вадима Новинского на более чем 3,5 миллиарда гривен.

Как рассказали в СБУ, в списке заблокированных активов — корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Видео дня

По данным правоохранителей, чтобы избежать санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для этого он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сейчас Министерство юстиции уже отменило незаконные действия регистраторов относительно ряда предприятий олигарха.

СБУ провела обыски в офисах предприятий, а также на местах работы и проживания фигурантов уголовного дела по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору). Там обнаружили документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел против Новинского санкции, которые тот пообещал обжаловать. В январе 2023-го их ужесточили.