Суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Новинского на более чем 3,5 млрд грн

13 апреля, 11:37
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Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

По материалами Службы безопасности Украины, суд арестовал имущество подсанкционного олигарха и экснардепа Вадима Новинского на более чем 3,5 миллиарда гривен.

Как рассказали в СБУ, в списке заблокированных активов — корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

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По данным правоохранителей, чтобы избежать санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для этого он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сейчас Министерство юстиции уже отменило незаконные действия регистраторов относительно ряда предприятий олигарха.

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СБУ провела обыски в офисах предприятий, а также на местах работы и проживания фигурантов уголовного дела по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору). Там обнаружили документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел против Новинского санкции, которые тот пообещал обжаловать. В январе 2023-го их ужесточили.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вадим Новинский Имущество

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