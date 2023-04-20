СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Новинского на еще более чем 144 млн грн 20 апреля, 14:29 Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Telegram)

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал имущество подсанкционного олигарха и экс-нардепа Вадима Новинского еще на более чем 144 миллиона гривен.



Как рассказали в СБУ, это общая стоимость арестованных 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз и пытались отчуждать в пользу третьих лиц, чтобы избежать санкций СНБО.

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По данным следствия, для этого олигарх перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с Россией.

«Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее», — заявили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. 111−2 ( пособничество государству-агрессору).

13 апреля суд арестовал имущество Новинского на более чем 3,5 млрд грн. В список попали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. СБУ провела обыски в офисах предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов уголовного дела.

