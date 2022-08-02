«Ракета С-300 не точная». Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно
Алексей Вадатурский (Фото:НВ)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предположил, что владелец агрокомпании Нибулон Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно в результате обстрела Николаева со стороны российских оккупантов.
В ходе брифинга Ким заявил, что попавшая в дом Вадатурского модифицированная ракета типа С-300 не является достаточно точной.
«На мой взгляд, эта ракета С-300, она, недостаточно точна. И на следующий день после того, как погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский, в то же место рядом прилетело еще две ракеты в берег», — сказал Ким.
Он предположил, что войска РФ обстреливали этот район, поскольку раньше здесь была территория воинской части.
В ночь на 31 июля во время массированных обстрелов Николаева российскими оккупантами погиб герой Украины, владелец самой крупной в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона продуманным и организованным Россией умышленным убийством.
В Офисе генпрокурора заявили, что целенаправленное убийство оккупантами владельца Вадатурского является одной из версий следствия.
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