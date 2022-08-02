«Ракета С-300 не точная». Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно

2 августа, 14:12
Алексей Вадатурский (Фото:НВ)

Алексей Вадатурский (Фото:НВ)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предположил, что владелец агрокомпании Нибулон Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно в результате обстрела Николаева со стороны российских оккупантов.

В ходе брифинга Ким заявил, что попавшая в дом Вадатурского модифицированная ракета типа С-300 не является достаточно точной.

«На мой взгляд, эта ракета С-300, она, недостаточно точна. И на следующий день после того, как погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский, в то же место рядом прилетело еще две ракеты в берег», — сказал Ким.

Видео дня
Читайте также:
Россия намеренно убила владельца крупнейшей в Украине зерноторговой компании — реакция на гибель Вадатурского

Он предположил, что войска РФ обстреливали этот район, поскольку раньше здесь была территория воинской части.

В ночь на 31 июля во время массированных обстрелов Николаева российскими оккупантами погиб герой Украины, владелец самой крупной в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона продуманным и организованным Россией умышленным убийством.

В Офисе генпрокурора заявили, что целенаправленное убийство оккупантами владельца Вадатурского является одной из версий следствия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Нибулон Алексей Вадатурский Война России против Украины Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Теперь ученым предстоит выбрать новую дату для запуска миссии Психея (Фото:NASA/JPL-Caltech)
Вот что с ней случилось /
Не видать нам космических сокровищ. NASA перенесло запуск миссии Психея
2 августа, 08:03
Научпоп
Лучшие микроавтобусы до 10 тыс долларов (Фото:СС)
П — значит практичность /
Пять лучших пассажирских микроавтобусов до $10 тыс.
1 августа, 21:02
Выбор авто
Более разумный выбор продуктов, которые вы едите, может продлить вашу жизнь (Фото:Harli Marten/Unsplash)
Секреты долголетия /
Шесть удивительных продуктов, которые продлят вашу жизнь на 10 лет. Вы можете все изменить
1 августа, 21:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X