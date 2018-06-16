16 июня 2018, суббота

В зоне ООС задержали легкомоторный самолет без разрешительных документов на полеты

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Пилотов самолета задержали
Фото: Штаб ООС

Пилотов самолета задержали

В субботу утром, 16 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Раздольного Донецкой области заметили легкомоторный самолет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двухместный самолет Х-32 Бекас принудили осуществить посадку.

Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины, разрешительных документов Объединенных сил у них не было.

Украинцев и летательный аппарат задержали и передали сотрудникам полиции.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

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