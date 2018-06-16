В зоне ООС задержали легкомоторный самолет без разрешительных документов на полеты

В субботу утром, 16 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Раздольного Донецкой области заметили легкомоторный самолет.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, двухместный самолет Х-32 Бекас принудили осуществить посадку.
Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины, разрешительных документов Объединенных сил у них не было.
Украинцев и летательный аппарат задержали и передали сотрудникам полиции.
Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.
- Читайте также: На Волновахском направлении сбит беспилотный самолет - ООС
Комментарии
Правила комментирования