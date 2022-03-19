Уничтожено около 40 единиц техники. В зоне ООС за сутки отбито десять атак оккупантов

19 марта, 20:45
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

За субботу, 19 марта, на донецком и луганском направлениях украинскими военными отбито 10 атак оккупантов: уничтожено почти 40 единиц техники и убито более 100 захватчиков.

Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

«Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага», — говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, украинские защитники уничтожили: десять БМД; два МТ-ЛБ; восемь танков; семь БМП-2; один БТР; десять грузовых автомобилей.

Читайте также:
24 день войны — онлайн. Под Херсоном убит российский генерал, Зеленский призвал швейцарцев заморозить банковские счета виновных в войне

Кроме того, потери живой силы противника составили более 100 человек.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/548908113257166/
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ