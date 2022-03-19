Уничтожено около 40 единиц техники. В зоне ООС за сутки отбито десять атак оккупантов 19 марта, 20:45 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

За субботу, 19 марта, на донецком и луганском направлениях украинскими военными отбито 10 атак оккупантов: уничтожено почти 40 единиц техники и убито более 100 захватчиков.

Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

«Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага», — говорится в сообщении.

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В частности, украинские защитники уничтожили: десять БМД; два МТ-ЛБ; восемь танков; семь БМП-2; один БТР; десять грузовых автомобилей.

Кроме того, потери живой силы противника составили более 100 человек.

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