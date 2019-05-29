В зоне ООС во время боя с диверсантами пропал украинский военный Вчера, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Во время боя пропал без вести украинский сапер Штаб ООС

В зоне операции Объединенных сил во время боя с диверсантами противника пропал украинский военнослужащий.

Как сообщили в штабе ООС, украинские саперы проверяли минно-взрывные заграждения и были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков.

Атаку боевиков удалось отбить. По предварительным данным, два боевика были уничтожены, еще один получил ранения.

Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минском минометы калибра 120 мм.

Во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Его поиски продолжаются.