Отбили девять атак оккупантов. В зоне ООС украинские военные уничтожили девять танков и три беспилотника РФ

26 апреля, 23:14
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Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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За сутки украинские военные успешно отбили девять атак войск РФ на Донецком и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

  • 9 танков,
  • 11 артиллерийских систем,
  • 4 единицы специальной техники,
  • 14 единиц бронированной техники,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 3 единицы специальной инженерной техники,
  • 16 единиц автомобильной техники,
  • 4 топливозаправщика;
  • одну зенитную установку.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/358263566328960&show_text=true&width=500

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 22,1 тысяч своих солдат и более 6 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/VuJCrwN9Lvo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Донецк Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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