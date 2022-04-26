Отбили девять атак оккупантов. В зоне ООС украинские военные уничтожили девять танков и три беспилотника РФ 26 апреля, 23:14 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки украинские военные успешно отбили девять атак войск РФ на Донецком и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Видео дня

Уточняется, что ВСУ уничтожили:

9 танков,

11 артиллерийских систем,

4 единицы специальной техники,

14 единиц бронированной техники,

3 боевые бронированные машины,

3 единицы специальной инженерной техники,

16 единиц автомобильной техники,

4 топливозаправщика;

одну зенитную установку.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в ООС.

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 22,1 тысяч своих солдат и более 6 тысяч единиц техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.