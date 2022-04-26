Отбили девять атак оккупантов. В зоне ООС украинские военные уничтожили девять танков и три беспилотника РФ
Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За сутки украинские военные успешно отбили девять атак войск РФ на Донецком и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
«В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Уточняется, что ВСУ уничтожили:
- 9 танков,
- 11 артиллерийских систем,
- 4 единицы специальной техники,
- 14 единиц бронированной техники,
- 3 боевые бронированные машины,
- 3 единицы специальной инженерной техники,
- 16 единиц автомобильной техники,
- 4 топливозаправщика;
- одну зенитную установку.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в ООС.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 22,1 тысяч своих солдат и более 6 тысяч единиц техники.
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