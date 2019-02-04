В зоне ООС украинские позиции возле Крымского попали под огонь из минометов Сегодня, 07:14 17 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе проведении операции Объединенных сил террористы девять раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Павлополя. Вблизи Новоселовки обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов



В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы стреляли неподалеку хутора Вольный. В районе Новотошковского применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские позиции возле Луганского были обстреляны из автоматических гранатометов, а в районе Зайцево - из гранатометов различных систем. Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из гранатометов, а неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, за минувшие сутки трое оккупантов были уничтожены.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.