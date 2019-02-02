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В зоне ООС украинские позиции обстреляли из запрещенного оружия

Сегодня, 07:37
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EPA

Украинские военные во время обстрелов не пострадали

За прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня, в том числе применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших военных велись из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Павлополь. Из крупнокалиберных пулеметов в районе села Красногоровка.

В полосе действий группировки Север украинских военных обстреливали дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм в районе Крымского.

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС вследствие обстрелов противника украинские защитники не пострадали.

По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов уничтожены, еще двое получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе ООС

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