В зоне ООС террористы 13 раз обстреляли украинских военных Сегодня, 07:14 103 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Иллюстративное фото Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений, семь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов боевики вели огонь вблизи Павлополя. Неподалеку Песков террористы обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм, а в районе Широкино применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Из гранатометов различных систем, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции неподалеку Гнутово. В районе Авдеевки террористы вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов.



В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибров 120 и 82 мм боевики вели огонь в районе Катериновки. Вблизи Новоалександровки террористы применили минометы калибра 120 мм, а возле Золотого-4 - минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В штабе добавили, что в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.

С начала текущих суток из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны украинские позиции вблизи Песков. Потерь среди личного состава нет.