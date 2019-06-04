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В зоне ООС террористы 13 раз обстреляли украинские позиции

4 июня, 07:25
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В зоне ООС террористы 13 раз обстреляли украинские позиции - фото

Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток трижды вблизи Новоселовка Вторая боевики вели огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого украинские позиции попали под огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Неподалеку Авдеевки террористы обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Позиции сил ООС возле Каменки попали под обстрел из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23−2 и станковых противотанковых гранатометов. В районе Песков террористы применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного — из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции вблизи Попасной. В районе Новозвановки украинские позиции попали под огонь минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был ранен.

С начала текущих суток террористы осуществили два обстрелы украинских позиций. В частности, вблизи Авдеевки обстреляли позиции сил ООС из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Опытного — из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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