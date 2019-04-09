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В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

Сегодня, 07:22
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В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены - фото

Операция объединенных сил/Joint Forces Operation

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений, семь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Водяного. Украинские позиции неподалеку Песков были обстреляны из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе Авдеевки террористы стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Опытного боевики ударили из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Лебединского украинские позиции попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции в районе Верхнеторецкого. Вблизи Каменки террористы применили станковые противотанковые гранатометы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм боевики наносили удары вблизи Новотошковского. В районе Крымского применили артиллерию 122 мм. Неподалеку Золотого-4 украинские позиции попали под огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского террористы стреляли из минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки семь оккупантов были уничтожены, шестеро - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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