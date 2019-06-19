В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро пострадали Сегодня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь вблизи Авдеевки. Украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого и Водяного попали под обстрел из стрелкового оружия. Окрестности Красногоровки террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Песков боевики ударили из миномета калибра 120 мм.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции вблизи Луганского. Неподалеку Новолуганского боевики дважды вели огонь из автоматических гранатометов, а возле Майского — из автоматических гранатометов. В районе Троицкого террористы дважды обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки трое украинских военных были ранены, еще двое — боевые травмы.

С начала текущих суток было зафиксировано три обстрела украинских позиций: вблизи Новотроицкого боевики вели огонь из гранатометов различных систем, в районе Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки — из стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.