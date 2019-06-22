В зоне проведения ООС ранен один военный
22 июня, 20:37
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С начала суток боевики одиннадцать раз нарушали режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.
Под обстрелы боевиков попали Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Песчаное, Южное и Новолуганское.