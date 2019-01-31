В зоне ООС начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации Сегодня, 11:52 193 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ООС Первые экипажи сформированы Скриншот с видео ООС

В зоне проведения Операции Объединенных сил начало работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации.

Как сообщили в штабе ООС, на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил уже сформированы первые экипажи, обеспечены техникой и медицинским оборудованием.

Основная цель запуска - создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях.

В дальнейшем систему будут совершенствовать до соответствия стандартам НАТО.