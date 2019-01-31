В зоне ООС начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации
Сегодня, 11:52
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В зоне проведения Операции Объединенных сил начало работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации.
Как сообщили в штабе ООС, на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил уже сформированы первые экипажи, обеспечены техникой и медицинским оборудованием.
Основная цель запуска - создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях.
В дальнейшем систему будут совершенствовать до соответствия стандартам НАТО.