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В зоне ООС начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации

Сегодня, 11:52
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Скриншот с видео ООС

Первые экипажи сформированы

В зоне проведения Операции Объединенных сил начало работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации.

Как сообщили в штабе ООС, на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил уже сформированы первые экипажи, обеспечены техникой и медицинским оборудованием.

Основная цель запуска - создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях. 

В дальнейшем систему будут совершенствовать до соответствия стандартам НАТО.

Теги:   Война на Донбассе Эвакуация ООС

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