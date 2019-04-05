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В зоне ООС двоих украинских военных ранили вражеские снайперы

5 апреля, 18:38
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В зоне ООС двоих украинских военных ранили вражеские снайперы - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation via Facebook

Украинские военные открывали ответный огонь

5 апреля в зоне проведения Операции объединенных сил двоих украинских военных ранили вражеские снайперы.

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается также, что 5 апреля по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска обстреляли украинских бойцов восемь раз, четыре из них - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В частности, из 120-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Водяное, Авдеевку, позиции близ села Лебединского и Новоалександровка. Лебединское также обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, в Новоалександровку - из станковых противотанковых гранатометов. Позиции в районе населенного пункта Павлополь обстреливали из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Марьинки и Новотроицкого украинских военных обстреливали снайперы. Возле поселка Южный российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается также, что украинские военные дали адекватный ответ на огонь российско-оккупационных войск, потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что во время обстрела снайпером пункта пропуска в Марьинке был ранен пограничник.

Теги:   Раненые Украинские военные Снайперы ООС

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