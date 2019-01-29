В зоне ООС боевики пять раз обстреляли украинские позиции Сегодня, 07:14 158 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Широкино. Вблизи Марьинки террористы применили гранатометы и стрелковое оружие.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из автоматических гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Крымского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь возле Майского. Вблизи Новотошковского боевики стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.