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Аномалия или закономерность

В зоне ООС боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Сегодня, 07:14
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Широкино. Вблизи Марьинки террористы применили гранатометы и стрелковое оружие.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из автоматических гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Крымского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь возле Майского. Вблизи Новотошковского боевики стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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