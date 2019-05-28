В зоне ООС боевики обстреливали украинских военных из минометов и гранатометов Вчера, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны украинские позиции вблизи Березового.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь неподалеку Николаевки Второй. В районе Пивденного позиции сил ООС попали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Майорска террористы обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки четверо оккупантов были ранены.



С начала текущих суток из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли украинских военных вблизи Марьинки.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.