В зоне ООС боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Сегодня, 07:13 0 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы трижды нарушили режим прекращения огня.

Все случаи нарушений режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Гнутово террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Чермалыка украинские позиции попали под огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Красногоровки — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был ранен.

С начала текущих суток из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции в районе Зайцево.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.