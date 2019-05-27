В зоне ООС боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы трижды нарушили режим прекращения огня.
Все случаи нарушений режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, сообщает пресс-центр ООС.
В частности, вблизи Гнутово террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Чермалыка украинские позиции попали под огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Красногоровки — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был ранен.
С начала текущих суток из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции в районе Зайцево.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.