Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В зоне ООС боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Сегодня, 07:13
0
Цей матеріал також доступний українською
В зоне ООС боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - фото

Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы трижды нарушили режим прекращения огня.

Все случаи нарушений режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Гнутово террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Чермалыка украинские позиции попали под огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Красногоровки — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был ранен.

С начала текущих суток из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции в районе Зайцево.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Теннис

Вчера, 14:04

img
Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге
Футбол

Вчера, 19:26

img
Украинская Премьер-лига: Динамо на последних минутах вырвало победу над Львовом — видео
Геополитика

Сегодня, 06:23

img
После поражения на выборах в Европарламент премьер Греции выступил за роспуск парламента страны

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
12790
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
12024
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
10055