В зоне ООС боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных Сегодня, 07:19 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня, восемь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного боевики шесть раз обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки террористы четыре раза вели огонь из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя украинские позиции дважды попадали под обстрелы из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Гнутово боевики дважды применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Верхнеторецкого позиции сил ООС были обстреляны из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Песков боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов. Окраины села Березового террористы обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и автоматическими гранатометами, вблизи Невельского применили крупнокалиберные пулеметы.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новоалександровки боевики дважды вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Зайцево украинские позиции дважды попадали под обстрелы из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новолуганского боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены 10 оккупантов. Также украинские военные уничтожили вражескую единицу военной техники.

С начала текущих суток террористы дважды обстреляли украинские позиции, в частности, вблизи Пищевика вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Зайцево — из минометов калибра 120 мм.

