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В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненый

Сегодня, 07:17
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В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненый - фото

Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток трижды из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного. Вблизи Богдановки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Новотроицкого позиции сил ООС были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов. В районе Пищевика террористы стреляли автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки украинские позиции попали под огонь из ручных противотанковых гранатометов, а в районе Новогригорьевки — из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинских военных вблизи Старого Айдара. В районе Крымского террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Золотого — из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, еще четверо — ранены.

С начала текущих суток террористы из вооружения боевых машин пехоты обстреляли украинские позиции в районе Павлополя, а вблизи Водяного вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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