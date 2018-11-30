30 ноября 2018, пятница

В зоне ООС артиллеристы провели учения по отражению авиаудара на приморском направлении

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Условные цели противника уничтожены успешно
Скриншот видео ООС/Facebook

Условные цели противника уничтожены успешно

В зоне проведения Операции Объединенных сил прошли учения зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по отражению авиационного удара противника на приморском направлении.

Как рассказали в пресс-службе штаба ООС, штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытия морского побережья.

Экипажи ВСУ-23-4 Шилка, БМ Стрела-10М и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 условно уничтожили воздушные цели. 

Кроме того, произошло выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой.

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