В зоне АТО боевики применили запрещенные Грады и артиллерию, один боец погиб

Боевики все больше стреляют из тяжелого вооружения

В пятницу, 20 апреля, российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики выпустили 40 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град по позициям ВСУ неподалеку Лебединского. В этом районе были применены 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты возле Широкино и Водяного были обстреляны из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов. Кроме этого, минометы калибра 120 мм оккупанты применили вблизи Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты Бутовка, Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - у Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии боевики вели огонь в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а из стрелкового оружия - вблизи Новолуганского.

Напомним, что 19 апреля в зоне АТО было зафиксировано 35 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения.