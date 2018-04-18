В зоне АТО боевики обстреляли прифронтовой поселок, ранен пенсионер

Под Торецком в результате обстрела боевиков ранен пенсионер

В среду, 18 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области, в результате получил ранения местный житель.

По сообщению полиции, пенсионер 1940 года рождения был ранен в собственном дворе около 15.30. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия.

Пострадавший с пулевым ранением руки госпитализирован в больницу города Торецк. Полиция начала досудебное расследование по факту теракта.

Напомним, что 18 апреля боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий получил ранения.