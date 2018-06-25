В Золотоноше задержали двух мужчин с пистолетом и автоматом, устроивших пьяную стрельбу

Правоохранители задержали в Золотоноше Черкасской области двух мужчин, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу.

"В дежурную часть Золотоношского отдела полиции позвонил местный житель и сообщил о двух неизвестных мужчинах, которые употребляют алкогольные напитки недалеко от центра города и стреляют из пистолета", - рассказали в Нацполиции.

Как сообщается, ранее судимые 30-летний и 39-летний мужчины были задержаны. У них изъяли пистолет Глок, автомат Калашникова и боеприпасы к ним.

"Следствие по уголовному производству, которое было возбуждено по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина устроил стрельбу на детской площадке.