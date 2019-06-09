В Золочеве произошло ДТП: пострадали 16 людей Сегодня, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате ДТП пострадали 16 людей Нацполиция

На трассе Львов-Тернополь возле Золочева произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали 16 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Грузовик столкнулся с микроавтобусом. Бочка, которую перевозил водитель грузовика, выпала и повредила два автомобиля, после этого грузовик столкнулся с еще одним автомобилем.

В результате ДТП 16 людей получили телесные увечья.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.