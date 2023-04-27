В Житомирской области запретили деятельность УПЦ МП, в Броварах — забрали землю у ее церквей 27 апреля, 16:47 Собор святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП (Фото:Алексей Дорошенко via Facebook)

Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ московского патриархата на территории области, а Броварской горсовет принял решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.

В четверг, 27 апреля, на сессии облсовета Житомирской области было принято о запрете деятельности УПЦ МП на территории региона, сообщает Укринформ.

«Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области», — говорится в решении.

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Кроме того, облсовет принял обращение в Верховную Раду о рассмотрении и скорейшем принятии законопроекта от 19 января 2023 года № 8371 О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций и от 23 ноября 2022 года № 8221 Об обеспечении укрепления национальной безопасности в области свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Также депутаты Житомирского областного совета отменили решение, принятое в 2017 году о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери Украинской православной церкви московского патриархата.

Заместитель главы Броварской райгосадминистрации Алексей Дорошенко заявил, что Броварской горсовет принял решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.

Чиновник рассказал, что на начало широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года ПЦУ принадлежало только четыре храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. А другие 11 приходов имели подчинение УПЦ МП.

Но за год, по его словам, все существенно изменилось: в УПЦ осталось только пять храмов, а общины ПЦУ владеют уже десятью.