В Житомирской области преступная группировка вымогала «долг» с военного, угрожая убить беременную жену 16 августа, 17:41 Задержание подозреваемых (Фото:Нацполиция)

В Житомирской области задержали лидеров и участников преступной группировки, которые требовали 190 тысяч гривен от военнослужащего.

Об этом сообщает Нацполиция.

По информации следствия, в случае отказа дать деньги злоумышленники угрожали убить беременную жену потерпевшего. По результатам спецоперации задержаны 8 фигурантов.

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В Нацполиции рассказали, что организовали преступную деятельность двое «криминальных авторитетов». Они же привлекли лиц с криминальным опытом.

По оперативным данным, в ее состав входили жители Коростышевской городской ОТГ в возрасте 22−35 лет, отмечают в прокуратуре.

Силой и угрозами физической расправы участники банды заставляли жителей региона платить им деньги. Для запугивания потерпевших даже обустроили несколько так называемых «застенков» в Коростышеве, в которых с ними «работали».

У одного из потерпевшего — военнослужащего из Житомира — участники преступной группировки требовали 190 000 гривен несуществующего долга. Сначала назвали меньшую сумму, при встречах каждый раз добавляли проценты. В случае отказа уплатить злоумышленникам деньги угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военнослужащего.

Кроме того, по местам жительства и автомобилях фигурантов изъяли более 100 тысяч гривен, почти 6000 евро, оружие, наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи, другие вещи, имеющие значение для досудебного расследования.

Восьмерым участникам группировки сообщено о подозрениях, в зависимости от роли и участия в преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжается сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех участников группировки.