В Житомирской области возобновили электроснабжение после российской атаки

11 марта, 10:58
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В Житомирской области всем потребителям возобновили электроснабжение (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Житомирской области всем потребителям возобновили электроснабжение (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Житомирской области по состоянию на утро субботы, 11 марта, всем потребителям возобновили электроснабжение после российских ударов по инфраструктуре области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, на территории области все еще применяются графики ограничений в пиковые часы, но их продолжительность также существенно сократилась.

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"Восстановительные работы продолжаются", - подчеркнул глава ОВА.

Он призвал жителей области бережно использовать электроэнергию.

9 марта во время масштабной атаки по Украине россияне нанесли удар по Житомирской области дронами-камикадзе, в результате чего был поражен объект энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения осталось почти 150 тысяч абонентов.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Электричество Житомир Житомирская область Электроснабжение Свет Отключения света ракетный обстрел атака шахедов ракетная атака

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