В Житомирской области у подростка в руках взорвался запал от ручной гранаты — ГСЧС

1 сентября, 19:44
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В Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв (Фото:ГСЧС)

В Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв (Фото:ГСЧС)

В Житомирской области у 13-летнего подростка в руках сдетонировал запал от ручной гранаты. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

ГСЧС уточняет, что происшествие произошло в пятницу, 1 сентября в городе Малин.

«Предварительно, 13-летний мальчик вблизи железнодорожного пути наткнулся на современный взрывоопасный предмет, который сдетонировал в его руках. Ребенок получил значительные травмы и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.

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Ведомство напомнило, что безопасность и жизнь детей превыше всего. Пресс-служба также призвала родителей объяснять детям, что взрывоопасные предметы трогать нельзя.

«Рассказывайте малышам, что любые подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать. Ведь это смертельно опасно», — добавили в ГСЧС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ГСЧС Житомирская область Гранаты Война России против Украины

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