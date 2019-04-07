В Житомирской области сжигания сухой травы унесло жизни двух людей Сегодня, 17:16 654 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Спасатели призывают не жечь сухие листья ГСЧС

Супруги пенсионного возраста погибли при сжигании прошлогодней сухой травы на своем дворе в Житомирской области.

"Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар", - сообщает ГСЧС в Житомирской области.

В результате возгорания одежды женщина погибла на месте, ее 82-летний супруг с ожогами более 80% тела впоследствии погиб в больнице.



"Лучше компостируйте листья и сухую траву, чтобы получить перегной для огорода", - рекомендуют спасатели.

