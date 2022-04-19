В Житомирской области священник МП призывал поддержать российских захватчиков

19 апреля, 11:38
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Священнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:theins.ru)

Священнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:theins.ru)

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В Новоград-Волынском районе правоохранители уличили в коллаборационизме настоятеля одного из храмов так называемого московского патриархата.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в прокуратуре Житомирской области.

В марте 2022 года 64-летний священник во время общения с местными жителями давал им наставления по поводу того, что вторжение ВС РФ следует воспринимать как «защиту русскоязычного населения братского народа».

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По его словам, российские войска напали на Украину, чтобы якобы «освободить от нацистов и бандеровцев».

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«Батюшка-коллаборант утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не российские войска, а украинские Вооруженные силы. Чтобы довести до настоятеля свою позицию и убеждения, прихожане перенесли спор с улицы в правоохранительные органы, где действия священнослужителя квалифицировали как коллаборационную деятельность», — рассказали в прокуратуре.

В отношении настоятеля храма начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111−1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   РПЦ Священники Житомирская область Российская пропаганда Коллаборант Московский патриархат

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