Российские войска ударили ракетами по многоэтажке в Новоград-Волынском в Житомирской области

9 июня, 10:43
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Русской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском (Фото:Telegram/Виталий Бунечко)

Русской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском (Фото:Telegram/Виталий Бунечко)

Россия ударила ракетами по многоэтажке в Новоград-Волынском Житомирской области, пока информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

«Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском», — сообщил Бунечко.

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Глава ОВА также написал, что в настоящее время информации о погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работают правоохранители.

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Он также отметил, что каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой для приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Житомирская область Война России против Украины

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