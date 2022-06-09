Российские войска ударили ракетами по многоэтажке в Новоград-Волынском в Житомирской области
Русской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском (Фото:Telegram/Виталий Бунечко)
Россия ударила ракетами по многоэтажке в Новоград-Волынском Житомирской области, пока информации о погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
«Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском», — сообщил Бунечко.
Глава ОВА также написал, что в настоящее время информации о погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работают правоохранители.
Он также отметил, что каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой для приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы.
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