СБУ разоблачила настоятеля церкви московского патриархата, работавшего в интересах Кремля 2 сентября, 12:40 В СБУ рассказали, что представитель «московского патриархата» агитировал прихожан поддерживать РФ (Фото:СБУ)

В Житомирской области разоблачили настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии так называемого Московского патриархата, который работал в интересах кремлевского режима.

Об этом в субботу, 2 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что злоумышленник занимался пропагандистской деятельностью, агитируя за российских захватчиков, а также разжигал религиозную ненависть в отношении ПЦУ.

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«Клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирской области. Во вражеских „агитках“ их авторы изображали войну в Украине как „внутренний гражданский конфликт“ и отрицали вооруженную агрессию России против Украины. Кроме того, тексты печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила московскому попу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями).