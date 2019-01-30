В Житомирской области начальник управления Госэконадзора вымогал взятки земельными участками
Служба
безопасности Украины уличила в вымогательстве начальника управления Государственного
экологического надзора Житомирской области.
Как сообщили в
СБУ, чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов передать
ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью в
120 тысяч гривен.
Взамен он обещал
не проводить проверок и не выписывать штраф по фактам несанкционированных вырубок
леса на территории кооператива неустановленными лицами.
Оперативники
задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи ему документов о его вступлении
в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью
последующей их приватизации.