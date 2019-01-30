В Житомирской области начальник управления Госэконадзора вымогал взятки земельными участками Вчера, 14:59 219 Цей матеріал також доступний українською

Служба безопасности Украины уличила в вымогательстве начальника управления Государственного экологического надзора Житомирской области.

Как сообщили в СБУ, чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью в 120 тысяч гривен.

Взамен он обещал не проводить проверок и не выписывать штраф по фактам несанкционированных вырубок леса на территории кооператива неустановленными лицами.

Фото: СБУ

Оперативники задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи ему документов о его вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.