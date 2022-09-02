В Житомирской области на мине подорвалась лесная охрана

2 сентября, 21:33
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Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

Автомобиль лесной охраны подорвался на мине в Житомирской области, в результате погиб один человек и еще один ранен.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

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«Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесник этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/ztlis/posts/381805017459688

Также сообщается, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мины Житомирская область Война России против Украины

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