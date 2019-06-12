В Житомирской области лесник подстрелил подростка в соседнем дворе Сегодня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською полиция полиция

В среду, 12 июня, в Житомирской области работник лесного хозяйства ранил из мелкокалиберного оружия 12-летнего соседского мальчика.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел в селе Пятка Чудновского района.

Следователи выяснили, что 50-летний житель села, находясь на территории своего домовладения, выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Он попал в подростка, который находился в соседнем дворе.

В результате 12-летний парень получил ранение спины. Он госпитализирован в местную больницу.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия. Об инциденте проинформировано Государственное бюро расследований.