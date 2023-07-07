В Житомирской области фармкомпания поставляла лекарства в госпитали российских оккупантов 7 июля, 17:04 Обыски у подозреваемых (Фото:Офис генпрокурора)

Фармакологическая компания из Житомирской области продавала медикаменты российским оккупантам. Ее директору объявили о подозрении в пособничестве врагу.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны должностные лица одной из фармкомпаний наладили схему поставки в военные госпитали России украинских лекарств. Среди них в основном были обезболивающие средства, которыми комплектовали аптечки оккупантов.

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До февраля 2022 года эта компания экспортировала продукцию в РФ, а именно предприятию, выполняющему государственные заказы российского Министерства обороны.

После полномасштабного вторжения России украинские медикаменты сначала поступали в адрес подконтрольных зарубежных фирм на Ближнем Востоке и в ЕС, а затем им меняли товарно-транспортные накладные и переправляли заказчикам из России.

Подозреваемому директору выбирают меру пресечения.