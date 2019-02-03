Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

В Житомирской области еще одна община присоединилась к ПЦУ, настоятель храма отказался

Сегодня, 14:28
622
Цей матеріал також доступний українською

saint.in.ua

"За" проголосовали 76 человек из 100

В субботу, 2 февраля, в с. Сингуры Житомирской области община Свято-Крестовоздвиженской церкви приняла решение о переходе к Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии.

На начало собрания на регистрацию прошли 100 человек.

Прихожане призвали своего священника поддержать их намерение и присоединиться к ПЦУ, однако он отказался.

"На собрании не обошлось без манипуляций со стороны благочинного Житомирского района протоиерея Димитрия Новицкого, который призвал людей отказаться от их намерения мотивируя тем, что" новая церковь еще не создана полностью" и "важно верить в Бога сердцем", - говорится в сообщении

Голосование о переходе поддержало 76 человек.

Напомним, недавно в Житомирской области общины сел Городище и Прилуки решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Всего на территории Житомирской области в ПЦУ решили присоединиться уже одиннадцать приходов.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. 5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптиха поместных церквей.

РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

После избрания Епифания на киевскую митрополичью кафедру, предстоятель УПЦ МП Онуфрий потерял право носить титул митрополита Киевского.

20 декабря Верховная Рада приняла закон , обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные приходы Московского патриархата.

Теги:   Житомирская область Православная церковь Украины ПЦУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:23

article_img
Епифаний отреагировал на комментарии о "томос-туре" и агитации
Шоу-Бизнес

Сегодня, 07:11

article_img
Умер рэпер Децл
Футбол

Вчера, 22:39

article_img
Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты
Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
События

Сегодня, 10:16

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

ТОП 3

События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
5567
События

Вчера, 16:03

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога
3729
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3704