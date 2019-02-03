В Житомирской области еще одна община присоединилась к ПЦУ, настоятель храма отказался Сегодня, 14:28 622 Цей матеріал також доступний українською saint.in.ua "За" проголосовали 76 человек из 100 saint.in.ua

В субботу, 2 февраля, в с. Сингуры Житомирской области община Свято-Крестовоздвиженской церкви приняла решение о переходе к Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии.

На начало собрания на регистрацию прошли 100 человек.

Прихожане призвали своего священника поддержать их намерение и присоединиться к ПЦУ, однако он отказался.

"На собрании не обошлось без манипуляций со стороны благочинного Житомирского района протоиерея Димитрия Новицкого, который призвал людей отказаться от их намерения мотивируя тем, что" новая церковь еще не создана полностью" и "важно верить в Бога сердцем", - говорится в сообщении

Голосование о переходе поддержало 76 человек.

Напомним, недавно в Житомирской области общины сел Городище и Прилуки решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Всего на территории Житомирской области в ПЦУ решили присоединиться уже одиннадцать приходов.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. 5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптиха поместных церквей.

РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

После избрания Епифания на киевскую митрополичью кафедру, предстоятель УПЦ МП Онуфрий потерял право носить титул митрополита Киевского.

20 декабря Верховная Рада приняла закон , обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные приходы Московского патриархата.