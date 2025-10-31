В Житомирской области подорвались две машины: пять человек погибли, трое ранены

На границе Житомирской области подорвались две машины: пять человек погибли, трое ранены две машины попали на взрывные устройства, в результате чего погибли пять человек, еще трое получили ранения. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила полиция Житомирской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в лесных массивах на севере области. Предварительно установили, что обе машины самовольно изменили определенный маршрут и попали на заминированные территории.

Реклама

В первом случае местные жители, которые ехали на УАЗ для вырубки леса, изменили маршрут и заехали за предупредительные знаки. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Погибли пятеро мужчин в возрасте от 19 до 65 лет, еще двое — 25 и 40 лет — получили ранения и сейчас в больнице.

В этот же день поступило сообщение о втором взрыве, который произошел в лесном массиве. 55-летний и 32-летний жители Коростенщины, перевозя лесопродукцию на ЗИЛ, наткнулись на мину. Младший из них получил ранения и был госпитализирован.

Полиция расследует обстоятельства событий.