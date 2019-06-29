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В Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила с пневматической винтовки в 10-летнюю девочку

Сегодня, 12:57
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НВ

В Житомирской области в поселке Черняхове 10-летнюю девочку госпитализировали из-за ранения с пневматической винтовки.

Две девочки нашли пневматическую винтовку и в результате игры с оружием одна из них получила пулевое ранение в плечо.

Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области.

По словам хозяина оружия, он использовал винтовку для отпугивания птиц от плодовых деревьев. По предварительным данным полиции, оружие находилось в заряженном состоянии.

В настоящее время состояние 10-летнего ребенка удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

Теги:   Житомирская область

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