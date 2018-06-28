В Житомирской области задержали военного, который воровал детали от ЗРК

26 июня Военная прокуратура Житомирской области задержала контрактного военного, который воровал блоки з електронними платами из зенитно-ракетного комплекса Тор.
Будучи механиком в военной части на территории пгт Городок, Радомышльського района, он незаметно снимал детали на протяжении двух недель.
После задержания военного его сослуживцы приступили к восстановлению боеготовности ЗРК.
"Своими противоправными действиями задержан привел к невозможности полноценного функционирования боевой машины. Принимаются меры по уведомлению задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба военной прокуратуры.
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