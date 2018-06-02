В Житомирской области задержали торговцев самодельной взрывчаткой на основе тротила

Во время обысков у подозреваемых изъяли продукции на более чем сто тысяч гривен

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух торговцев самодельными взрывными устройствами на основе тротила.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников.

"Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия.

Также в подсобном помещении одного из дельцов нашли четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет и сто литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции.

По предварительным выводам, стоимость изъятой "продукции" составляет более чем сто десять тысяч гривен.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ поймала на взятке чиновников житомирской Госэкоинспекции.