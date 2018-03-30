В Житомирской области военные массово заболели корью, девять из них в больнице

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Корью заболел 21 нацгвардеец
Фото: НГУ

Корью заболел 21 нацгвардеец

Военнослужащие одной из воинских частей Нацгвардии в Житомирской области массово заболели корью.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры, по состоянию на пятницу, 30 марта, симптомы кори наблюдаются у 21 нацгвардейца, девять из них находятся в больнице на лечении.

Болезнь у бойцов проходит в легкой форме. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в воинской части находится в пределах нормы.

Ранее  в Минздраве сообщили, что с середины февраля в Украине наблюдается постепенное уменьшение количества новых случаев заболевания корью, но вспышка продолжается.

В ведомстве призвали вакцинироваться. Там добавили, что вакцина есть в наличии во всех регионах.

По состоянию на 15 марта прививками охвачены 77,2% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 81,6% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

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