В Житомирской области в ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали

В лобовом столкновении ВАЗ с VW погибли два человека

В Житомирской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в областной полиции, автопроисшествие произошло 17 июня на 193 км автодороги Киев-Ковель вблизи с. Великий Дивлин Лугинского района.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2106, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного, где допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo под управлением 46-летнего жителя Ровенской области.

В результате ДТП на месте погибли 23-летний водитель и 31-летняя пассажирка ВАЗ. Еще шесть человек - пассажиры ВАЗ и Volkswagen - получили травмы, из них трое были госпитализированы в больницу. Другим была оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat пострадали в результате ДТП в Ровенской области.