В Житомирской области установили мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

В четверг, 25 октября, депутаты Житомирского областного совета запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области.
"Депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", - сообщили в облсовете.
Согласно решению, запрет на русскоязычный продукт введен до момента полного прекращения оккупации РФ территории Украины.
Житомирской облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу из представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности для проведения "разъяснительной работы о моратории".
Напомним, что аналогичный мораторий приняли депутаты Львовской области.
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