25 октября 2018, четверг

В Житомирской области установили мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

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Житомирский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт
Фото: Житомирский облсовет

Житомирский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

В четверг, 25 октября, депутаты Житомирского областного совета запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области.

"Депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", - сообщили в облсовете.

Согласно решению, запрет на русскоязычный продукт введен до момента полного прекращения оккупации РФ территории Украины.

Житомирской облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу из представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности для проведения "разъяснительной работы о моратории".

Напомним, что аналогичный мораторий приняли депутаты Львовской области.

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