В Житомирской области СБУ задержала полковника полиции, обложившего "данью" перевозчиков

Заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области уличили во взяточничестве.

"Подполковник полиции ввел схему получения взяток от местных перевозчиков за несоздание искусственных препятствий при транспортировке лесоматериалов через территорию района", - рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, сумма ежемесячной "дани" составляла 12 тысяч гривен с каждого.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра после получения 9 тысяч гривен - второй части взятки", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области чиновник Гоструда обложил "данью" коммерческие структуры.