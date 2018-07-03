03 июля 2018, вторник

В Житомирской области с погоней задержали машину с рекордной партией янтаря

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Янтарь будет передан на хранение в НБУ
Фото: Arsen Avakov ‏via Twitter

Янтарь будет передан на хранение в НБУ

Во вторник, 3 июля, в Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области - после полицейской погони. Рекордные более 2-х тонн",- заявил он в Twitter.

Аваков не уточнил стоимость конфискованного камня, добавив только, что янтарь будет храниться в Нацбанке.

Напомним, что 15 июня порядка 150 жителей Сарненского района Ровенской области вышли на митинг, протестуя из-за борьбы правоохранителей с незаконной добычей янтаря-сырца. Акция протеста переросла в столкновения, в ходе которых восемь полицейских получили ранения.

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